Не допустити деструктивні сили: Кремль підтримав Лукашенко в питанні протестів у Білорусі

Фото: Олександр Лукашекно і Володимир Путін (gazeta.ru)

Також у російського президента дали оцінку поверненню бойовиків ПВК "Вагнера"

У Кремлі розповіли про результати телефонної розмови президента Білорусі Олександра Лукашенка і його російського колеги Володимира Путіна. Влада в РФ підтримує позицію Лукашенка щодо масових демонстрацій в Білорусі.

Про це повідомляється на сайті президента Росії.

У Путіна заявляють про важливість того, щоб проблемами в Білорусі "не скористалися деструктивні сили".

"Олександр Лукашенко інформував про ситуацію в Білорусі після президентських виборів. З обох сторін виражена впевненість, що всі проблеми будуть незабаром врегульовані. Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, щоб завдати шкоди взаємовигідної співпраці двох країн в рамках Союзної держави", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили повернення в Росію бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", яких раніше вимагала видати Україна.

"У зв'язку з таким, що відбувся напередодні поверненням у Росію раніше затриманих у Білорусі 32 громадян дана позитивна оцінка тісній взаємодії профільних відомств з цього питання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко заявляв, що йому необхідно зв'язатися з російським президентом.

"Ми бачимо, що відбувається. Нас не треба заколисувати мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо... тобто Те, що я говорив, - фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі. Треба зв'язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг з ним переговорити зараз", - повідомив білоруський лідер.

Зазначимо, Білорусі охопила хвиля протестів після президентських виборів 9 серпня, на яких в черговий раз переміг Лукашенко. Частина демонстрантів не погоджуються з результатами виборів і вважають їх сфальсифікованими, як і деякі світові лідери.