Не допускають послів: у МЗС відреагували на затримання українців в Індії

В Індії затримали шість українців та порушили проти них кримінальну справу. Україна вимагає допустити до них консулів і заперечує безпідставні звинувачення в ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ журналістам.
У МЗС підтвердили, що 13 березня на території Республіки Індія було затримано шістьох громадян України.
За попередньою інформацією, суть висунутих звинувачень полягає у несанкціонованому перебуванні на території штату Мізорам, відвідування якого потребує спеціального дозволу, а також у ймовірному незаконному перетині державного кордону між Індією та М’янмою.
Наразі компетентні органи Індії проводять відповідні слідчі дії.
У дипломатичному відомстві наголосили, що наразі відсутні будь-які доведені факти, що підтверджували би причетність зазначених громадян України до протиправної діяльності на території Індії чи М’янми.
Публікації в індійських та російських медіа, де висуваються безпідставні звинувачення, у МЗС назвали маніпулятивними.
Дипломати повідомили, що 16 березня відбулося судове засідання, на яке прибули і співробітники посольства України в Республіці Індія, однак їм не надали можливості безпосереднього спілкування із затриманими.
За результатами засідання суд ухвалив рішення про продовження тримання під вартою до 27 березня.
Посол України в Індії вже провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Індії Сібі Джорджем та вручив офіційну ноту протесту. Київ вимагає:
У МЗС нагадали, що в Індії існують зони, куди іноземцям заборонено в’їзд без спецдозволів. Проблема полягає в тому, що належне маркування таких територій часто відсутнє, через що туристи можуть випадково порушити закон.
Наразі українські консули забезпечили затриманих адвокатським захистом та підтримують зв’язок із їхніми родичами. Справа перебуває на особливому контролі.
Індійські ЗМІ повідомили, що Національне слідче агентство Індії (NIA) затримало сімох іноземців - шістьох громадян України та одного громадянина США. Їх підозрюють у нібито змові з метою здійснення терористичної діяльності проти країни.
За даними слідства, громадяни брали участь у налагоджені мережі постачання безпілотників та обладнання через територію Індії до М'янми. Дрони було завезено з Європи. Копи вважають, що техніка могла використовуватись озброєними групами в регіоні.