Не допускають послів: у МЗС відреагували на затримання українців в Індії

Деталі затримання

У МЗС підтвердили, що 13 березня на території Республіки Індія було затримано шістьох громадян України.

За попередньою інформацією, суть висунутих звинувачень полягає у несанкціонованому перебуванні на території штату Мізорам, відвідування якого потребує спеціального дозволу, а також у ймовірному незаконному перетині державного кордону між Індією та М’янмою.

Наразі компетентні органи Індії проводять відповідні слідчі дії.

У дипломатичному відомстві наголосили, що наразі відсутні будь-які доведені факти, що підтверджували би причетність зазначених громадян України до протиправної діяльності на території Індії чи М’янми.

Публікації в індійських та російських медіа, де висуваються безпідставні звинувачення, у МЗС назвали маніпулятивними.

Позиція посольства та нота протесту

Дипломати повідомили, що 16 березня відбулося судове засідання, на яке прибули і співробітники посольства України в Республіці Індія, однак їм не надали можливості безпосереднього спілкування із затриманими.

За результатами засідання суд ухвалив рішення про продовження тримання під вартою до 27 березня.

Посол України в Індії вже провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Індії Сібі Джорджем та вручив офіційну ноту протесту. Київ вимагає:

негайного звільнення громадян України;

забезпечення безперешкодного консульського доступу;

з’ясування всіх обставин інциденту.

Особливості перебування в Індії

У МЗС нагадали, що в Індії існують зони, куди іноземцям заборонено в’їзд без спецдозволів. Проблема полягає в тому, що належне маркування таких територій часто відсутнє, через що туристи можуть випадково порушити закон.

Наразі українські консули забезпечили затриманих адвокатським захистом та підтримують зв’язок із їхніми родичами. Справа перебуває на особливому контролі.