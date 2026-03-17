Не допускают послов: в МИД отреагировали на задержание украинцев в Индии

Детали задержания

В МИД подтвердили, что 13 марта на территории Республики Индия были задержаны шесть граждан Украины.

По предварительной информации, суть выдвинутых обвинений заключается в несанкционированном пребывании на территории штата Мизорам, посещение которого требует специального разрешения, а также в вероятном незаконном пересечении государственной границы между Индией и Мьянмой.

Сейчас компетентные органы Индии проводят соответствующие следственные действия.

В дипломатическом ведомстве отметили, что пока отсутствуют какие-либо доказанные факты, подтверждающие причастность указанных граждан Украины к противоправной деятельности на территории Индии или Мьянмы.

Публикации в индийских и российских медиа, где выдвигаются безосновательные обвинения, в МИД назвали манипулятивными.

Позиция посольства и нота протеста

Дипломаты сообщили, что 16 марта состоялось судебное заседание, на которое прибыли и сотрудники посольства Украины в Республике Индия, однако им не предоставили возможности непосредственного общения с задержанными.

По результатам заседания суд принял решение о продлении содержания под стражей до 27 марта.

Посол Украины в Индии уже провел встречу с заместителем министра иностранных дел Индии Сиби Джорджем и вручил официальную ноту протеста. Киев требует:

немедленного освобождения граждан Украины;

обеспечения беспрепятственного консульского доступа;

выяснения всех обстоятельств инцидента.

Особенности пребывания в Индии

В МИД напомнили, что в Индии существуют зоны, куда иностранцам запрещен въезд без спецразрешений. Проблема заключается в том, что надлежащая маркировка таких территорий часто отсутствует, из-за чего туристы могут случайно нарушить закон.

Сейчас украинские консулы обеспечили задержанных адвокатской защитой и поддерживают связь с их родственниками. Дело находится на особом контроле.