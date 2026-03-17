Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Не допускают послов: в МИД отреагировали на задержание украинцев в Индии

13:46 17.03.2026 Вт
2 мин
Шестеро украинцев оказались в индийской тюрьме
aimg Ірина Глухова
Фото: в МИД отреагировали на задержание украинцев в Индии (Getty Images)

В Индии задержали шесть украинцев и возбудили против них уголовное дело. Украина требует допустить к ним консулов и отрицает безосновательные обвинения в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел журналистам.

Читайте также: Моди под влиянием Трампа? В Индии вспыхнул скандал из-за "секретов" торговой сделки с США

Детали задержания

В МИД подтвердили, что 13 марта на территории Республики Индия были задержаны шесть граждан Украины.

По предварительной информации, суть выдвинутых обвинений заключается в несанкционированном пребывании на территории штата Мизорам, посещение которого требует специального разрешения, а также в вероятном незаконном пересечении государственной границы между Индией и Мьянмой.

Сейчас компетентные органы Индии проводят соответствующие следственные действия.

В дипломатическом ведомстве отметили, что пока отсутствуют какие-либо доказанные факты, подтверждающие причастность указанных граждан Украины к противоправной деятельности на территории Индии или Мьянмы.

Публикации в индийских и российских медиа, где выдвигаются безосновательные обвинения, в МИД назвали манипулятивными.

Позиция посольства и нота протеста

Дипломаты сообщили, что 16 марта состоялось судебное заседание, на которое прибыли и сотрудники посольства Украины в Республике Индия, однако им не предоставили возможности непосредственного общения с задержанными.

По результатам заседания суд принял решение о продлении содержания под стражей до 27 марта.

Посол Украины в Индии уже провел встречу с заместителем министра иностранных дел Индии Сиби Джорджем и вручил официальную ноту протеста. Киев требует:

  • немедленного освобождения граждан Украины;
  • обеспечения беспрепятственного консульского доступа;
  • выяснения всех обстоятельств инцидента.

Особенности пребывания в Индии

В МИД напомнили, что в Индии существуют зоны, куда иностранцам запрещен въезд без спецразрешений. Проблема заключается в том, что надлежащая маркировка таких территорий часто отсутствует, из-за чего туристы могут случайно нарушить закон.

Сейчас украинские консулы обеспечили задержанных адвокатской защитой и поддерживают связь с их родственниками. Дело находится на особом контроле.

Что предшествовало

Индийские СМИ сообщили, что Национальное следственное агентство Индии (NIA) задержало семерых иностранцев - шестерых граждан Украины и одного гражданина США. Их подозревают в якобы заговоре с целью осуществления террористической деятельности против страны.

По данным следствия, граждане участвовали в налаживании сети поставки беспилотников и оборудования через территорию Индии в Мьянму. Дроны были завезены из Европы. Копы считают, что техника могла использоваться вооруженными группами в регионе.

