Допрос экс-главы Nissan приостановили

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

У Карлоса Гона с 9 января держится высокая температура

Прокуратура Токио приостановила допрос бывшего главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из-за поднявшейся у него температуры и плохого самочувствия. Об этом заявил один из его адвокатов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Сообщается, что высокая температура держится у Гона с вечера 9 января.

Осмотревший его врач прописал ему постельный режим и отдых.

Напомним, 21 декабря специальная следственная группа Токийской прокуратуры вновь арестовала бывшего главу франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

28 декабря прокуратура Японии в ходе расследования по делу Карлоса Гона заинтересовалась его деловыми связями с саудовским бизнесменом Халедом аль-Джуффали, который руководит бизнесом Nissan на Ближнем Востоке.

До этого сообщалось, что прокуратура Токио подозревает топ-менеджера Nissan в том, что он не задекларировал часть вознаграждения в форме ценных бумаг от Nissan Motor Co. Отсутствие этих данных в документах раскрытия может быть приравнено к манипулированию информацией.

Отметим, акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона.