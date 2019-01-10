Допит екс-глави Nissan призупинили

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

У Карлоса Гона з 9 січня тримається висока температура

Прокуратура Токіо призупинила допит колишнього глави автомобільного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона у зв'язку з тим, що в нього піднялася висока температура і Гон має погане самопочуття. Про це заявив один із його адвокатів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Повідомляється, що висока температура тримається у Гона з вечора 9 січня.

Лікар, який його оглядав, прописав йому постільний режим і відпочинок.

Нагадаємо, 21 грудня спеціальна слідча група Токійської прокуратури знову заарештувала колишнього главу франко-японського автомобільного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi.

28 грудня прокуратура Японії в ході розслідування у справі Карлоса Гона зацікавилася його діловими зв'язками з саудівським бізнесменом Халедом аль-Джуффали, який керує бізнесом Nissan на Близькому Сході.

До цього повідомлялося, що прокуратура Токіо підозрює топ-менеджера Nissan в тому, що він не задекларував частину винагороди у формі цінних паперів від Nissan Motor Co. Відсутність цих даних у документах розкриття може бути прирівняне до маніпулювання інформацією.

Зазначимо, акції компанії Nissan подешевшали до мінімального рівня майже за 2,5 року після арешту голови ради директорів компанії Карлоса Гона.