Допоможуть вигнати росіян з Криму назавжди. Умєров анонсував напрацювання на 2024 рік

Як відзначив Умєров, Україна змогла досягти успіху в Чорному морі, навіть попри відсутність настільки ж потужного флоту.

"Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху, попри те, що у нас немає такого потужного флоту. Ми вимусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарну спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму", - заявив міністр оборони України.

Що Україна вважатиме перемогою у війні

Україна й Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення, але зараз вони "на паузі". Київ наголошує на тому, що наша країна не повернеться до діалогу до тих пір, доки російські терористи повністю не покинуть територію України.

Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, Кримський півострів, ймовірно, деокупувати буде легше, аніж Донбас. Мова йде не лише про звільнення територій, але й про ментальне повернення людей до нашої країни.

Ще в листопаді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що стратегічна мета України у війні з Росією - це повне відновлення територіальної цілісності, тобто вихід на кордони 1991 року.