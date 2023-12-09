Помогут выгнать россиян из Крыма навсегда. Умеров анонсировал наработки на 2024 год

Как отметил Умеров, Украина смогла достичь успеха в Черном море, даже несмотря на отсутствие столь же мощного флота.

"Мы показали всему миру, что мы можем добиваться успеха, несмотря на то, что у нас нет такого мощного флота. Мы вынудили Россию отойти от временно оккупированного Крыма. Эти наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошую способность для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма", - заявил министр обороны Украины.

Что Украина сочтет победой в войне

Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения, но сейчас они "на паузе". Киев отмечает, что наша страна не вернется к диалогу до тех пор, пока российские террористы полностью не покинут территорию Украины.

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Крымский полуостров, вероятно, деоккупировать будет легче, чем Донбасс. Речь идет не только об освобождении территорий, но и о ментальном возвращении людей в нашу страну.

Еще в ноябре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил о том, что стратегическая цель Украины в войне с Россией - это полное восстановление территориальной целостности, то есть выход на границы 1991 года.