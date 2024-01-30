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"Допоможуть у відбудові": прем'єр Естонії закликала передати Україні заморожені активи РФ

Фото: прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Необхідно використовувати заморожені російські активи на користь України, зокрема, для відбудови пошкодженої та зруйнованої інфраструктури внаслідок військової агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) прем'єр-міністра Естонії Кайї Каллас.

"Нам потрібно продовжувати використовувати заморожені російські активи для України. Рада, що мої заклики сприймаються кроками вперед не лише в ЄС, але й серед G7, включаючи Конгрес США та Велику Британію. Ідею підтримали відомі правознавці та економісти", - написала Каллас.

Вона зазначила, що це не тільки морально, а й юридично правильно.

"Це міжнародно-правова норма, що агресор повинен відшкодувати збитки. Використання російських заморожених активів допомагає відбудові та відновленню України, а їй зараз потрібна підтримка", - наголосила прем'єр Естонії.

Крім того, за її словами, світ стає безпечнішим, "якщо країни бачать і вірять, що вони не можуть спробувати захопити своїх сусідів, не втрачаючи доступу до своїх глобальних резервів".

"Ми повинні продемонструвати політичне лідерство. Я з нетерпінням чекаю на обговорення наступних кроків з лідерами ЄС цього тижня", - додала Каллас.

Конфіскація російських активів на користь України

Нагадаємо, ще наприкінці минулого року західні ЗМІ писали про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України.

Такий план нібито мають намір узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Пізніше журналісти писали про те, що Євросоюз просунувся у питанні запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених активів російського центрального банку. Але про конфіскацію поки не йдеться.

При цьому кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявляв, що країни Заходу наблизилися до конфіскації активів РФ.

Вчора стало відомо, що посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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