"Помогут в восстановлении": премьер Эстонии призвала передать Украине замороженные активы РФ

"Нам нужно продолжать использовать замороженные российские активы для Украины. Совет, что мои призывы воспринимаются шагами вперед не только в ЕС, но и среди G7, включая Конгресс США и Великобританию. Идею поддержали известные правоведы и экономисты", - написала Каллас.

Она отметила, что это не только морально, но и юридически правильно.

"Это международно-правовая норма, что агрессор должен возместить ущерб. Использование российских замороженных активов помогает восстановлению и восстановлению Украины, а ей сейчас нужна поддержка", - подчеркнула премьер Эстонии.

Кроме того, по ее словам, мир становится более безопасным, "если страны видят и верят, что они не могут попытаться захватить своих соседей, не теряя доступа к своим глобальным резервам".

"Мы должны продемонстрировать политическое лидерство. Я с нетерпением жду обсуждения следующих шагов с лидерами ЕС на этой неделе", - добавила Каллас.

Конфискация российских активов в пользу Украины

Напомним, еще в конце прошлого года западные СМИ писали о том, что США предложили странам Большой семерки конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины.

Такой план якобы намерен согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Позже журналисты писали о том, что Евросоюз продвинулся по вопросу введения налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов российского центрального банка. Но о конфискации пока речь не идет.

При этом несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны Запада приблизились к конфискации активов РФ.

Вчера стало известно, что послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.