"Допоможіть повернутися": військовополонені з Африки звернулися до учасників саміту в Москві

Військовополонені африканці сподіваються, що майбутній саміт у Москві стане нагодою порушити питання їхнього визволення.

Вони записали відеозвернення, в якому закликали представників африканських держав використати свій вплив на Кремль, щоб допомогти повернути своїх громадян на батьківщину.

За даними Координаційного штабу, Росія активно вербує громадян африканських країн для участі у війні проти України. Проте після потрапляння в полон російська сторона не поспішає включати їх до списків на обмін.

За час повномасштабного вторгнення в український полон потрапили представники 59 країн світу, серед яких громадяни 18 африканських держав. Водночас за весь час РФ не забрала в межах обмінів жодного військовополоненого з Африки.

У Координаційному штабі також нагадали іноземцям, що участь у війні на боці росіян становить пряму загрозу їхньому життю та здоров'ю.