"Помогите вернуться": военнопленные из Африки обратились к участникам саммита в Москве

Африканские военнопленные призвали повлиять на российские власти, чтобы вернуться домой. Они записали обращение к участникам саммита Россия-Африка, который пройдет 28-29 октября в Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение проекта "Хочу жить".
Военнопленные африканцы надеются, что предстоящий саммит в Москве станет возможностью поднять вопрос их освобождения.
Они записали видеообращение, в котором призвали представителей африканских государств использовать свое влияние на Кремль, чтобы помочь вернуть своих граждан на родину.
По данным Координационного штаба, Россия активно вербует граждан африканских стран для участия в войне против Украины. Однако после попадания в плен российская сторона не спешит включать их в списки на обмен.
За время полномасштабного вторжения в украинский плен попали представители 59 стран, среди которых граждане 18 африканских государств. В то же время, за все время РФ не забрала в рамках обменов ни одного военнопленного из Африки.
В Координационном штабе также напомнили иностранцам, что участие в войне на стороне россиян представляет прямую угрозу их жизни и здоровью.
Напомним, Bloomberg писало, что страна-агрессор продолжает вербовать наемников в Африке для войны против Украины. При этом Россия обращается к бедным странам.
Отметим, несколько африканских стран обратились к Украине с просьбой вернуть их граждан, которые воевали на стороне оккупантов и оказались в плену.