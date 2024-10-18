"Пропонуємо компроміс". У МОН пояснили, як ставити оцінки школярам, які живуть за кордоном

Для школярів, які навчаються в українських школах з-за кордону, запроваджена окрема програма навчання. Вона включає скорочений перелік предметів, а також дозволяє зараховувати оцінки з інших шкіл.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступник міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.
Діти, які перебувають за кордоном і навчаються в місцевих школах, стикаються з труднощами при участі в уроках українських шкіл, оскільки їхні розклади занять збігаються.
Для такої категорії учнів у 2023 році був введений українознавчий компонент - скорочена програма, що дозволяє вивчати лише українську мову, літературу, історію, правознавство, географію та захист України. Інші предмети перезараховуються на основі оцінок, отриманих у закордонних школах.
"Українознавчий компонент - це не тільки про освіту. Це ще й про зв'язок дитини з нашою державою. Так, ми пропонуємо в чомусь іти на компроміс. І в основі цього компромісу лежить довіра. Ми довіряємо французькій, польській, будь-якій іншій школі, яка поставила оцінку учню. І радимо зайвий раз не тестувати дитину, не створювати додаткових оцінювань, щоб переконатись, чи відповідає ця оцінка дійсності. Бо результат від цього який? Дитина відмовляється від навчання не в польській школі, а в українській", - пояснюють в МОН.
Однак, незважаючи на зусилля з утримання дітей в українській освітній системі, масштаби міграції накладають свої обмеження. За даними, які є в системі освіти, за кордоном перебуває понад 330 тисяч українських дітей. Але, тих, хто реально перебуває за кордоном, більше.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через війну в Україні пропонують скасувати ДПА для школярів у 2025 році.
Також ми писали, з жовтня у багатьох країнах Європи змінилися умови перебування для українців. Проте, основна частина країн Європи продовжує надавати базовий захист та гуманітарну допомогу, а також доступ до освіти та медицини для українських біженців.