"Пропонуємо компроміс". У МОН пояснили, як ставити оцінки школярам, які живуть за кордоном

Діти, які перебувають за кордоном і навчаються в місцевих школах, стикаються з труднощами при участі в уроках українських шкіл, оскільки їхні розклади занять збігаються.

Для такої категорії учнів у 2023 році був введений українознавчий компонент - скорочена програма, що дозволяє вивчати лише українську мову, літературу, історію, правознавство, географію та захист України. Інші предмети перезараховуються на основі оцінок, отриманих у закордонних школах.

"Українознавчий компонент - це не тільки про освіту. Це ще й про зв'язок дитини з нашою державою. Так, ми пропонуємо в чомусь іти на компроміс. І в основі цього компромісу лежить довіра. Ми довіряємо французькій, польській, будь-якій іншій школі, яка поставила оцінку учню. І радимо зайвий раз не тестувати дитину, не створювати додаткових оцінювань, щоб переконатись, чи відповідає ця оцінка дійсності. Бо результат від цього який? Дитина відмовляється від навчання не в польській школі, а в українській", - пояснюють в МОН.

Однак, незважаючи на зусилля з утримання дітей в українській освітній системі, масштаби міграції накладають свої обмеження. За даними, які є в системі освіти, за кордоном перебуває понад 330 тисяч українських дітей. Але, тих, хто реально перебуває за кордоном, більше.