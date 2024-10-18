"Предлагаем компромисс". В МОН объяснили, как ставить оценки школьникам, живущим за границей

Дети, которые находятся за границей и учатся в местных школах, сталкиваются с трудностями при участии в уроках украинских школ, поскольку их расписания совпадают.

Для такой категории учеников в 2023 году был введен украиноведческий компонент - сокращенная программа, позволяющая изучать только украинский язык, литературу, историю, правоведение, географию и защиту Украины. Остальные предметы перезачисляются на основе оценок, полученных в зарубежных школах.

"Украиноведческий компонент - это не только об образовании. Это еще и о связи ребенка с нашим государством. Так, мы предлагаем в чем-то идти на компромисс. И в основе этого компромисса лежит доверие. Мы доверяем французской, польской, любой другой школе, которая поставила оценку ученику. И советуем лишний раз не тестировать ребенка, не создавать дополнительных оцениваний, чтобы убедиться соответствует ли эта оценка действительности. Потому что результат от этого какой? Ребенок отказывается от обучения не в польской школе, а в украинской", - объясняют в МОН.

Однако несмотря на усилия по удержанию детей в украинской системе образования, масштабы миграции накладывают свои ограничения. По данным, имеющимся в системе образования, за границей находится более 330 тысяч украинских детей. Но тех, кто реально находится за границей, больше.