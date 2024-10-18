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"Предлагаем компромисс". В МОН объяснили, как ставить оценки школьникам, живущим за границей

Фото: украинские школы поддерживают учащихся за пределами страны (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Катерина Гончарова

Для школьников, которые учатся в украинских школах из-за границы, введена отдельная программа обучения. Она включает сокращенный перечень предметов, а также позволяет засчитывать оценки из других школ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева.

Дети, которые находятся за границей и учатся в местных школах, сталкиваются с трудностями при участии в уроках украинских школ, поскольку их расписания совпадают.

Для такой категории учеников в 2023 году был введен украиноведческий компонент - сокращенная программа, позволяющая изучать только украинский язык, литературу, историю, правоведение, географию и защиту Украины. Остальные предметы перезачисляются на основе оценок, полученных в зарубежных школах.

"Украиноведческий компонент - это не только об образовании. Это еще и о связи ребенка с нашим государством. Так, мы предлагаем в чем-то идти на компромисс. И в основе этого компромисса лежит доверие. Мы доверяем французской, польской, любой другой школе, которая поставила оценку ученику. И советуем лишний раз не тестировать ребенка, не создавать дополнительных оцениваний, чтобы убедиться соответствует ли эта оценка действительности. Потому что результат от этого какой? Ребенок отказывается от обучения не в польской школе, а в украинской", - объясняют в МОН.

Однако несмотря на усилия по удержанию детей в украинской системе образования, масштабы миграции накладывают свои ограничения. По данным, имеющимся в системе образования, за границей находится более 330 тысяч украинских детей. Но тех, кто реально находится за границей, больше.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за войны в Украине предлагают отменить ГИА для школьников в 2025 году.

Также мы писали, что с октября во многих странах Европы изменились условия пребывания для украинцев. Однако основная часть стран Европы продолжает оказывать базовую защиту и гуманитарную помощь, а также предоставлять доступ к образованию и медицине для украинских беженцев.

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МОНШкола