Допоможе укріплювати кордони. Німеччина передала Україні три сучасних автокрани

України отримала від Федеральної поліції Німеччини 3 сучасних автокрани, здатних підняти вагу до 50 тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"Німецькі поліцейські дбають про укріплення українських кордонів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Держприкордонслужба України отримала від Федеральної поліції Німеччини 3 сучасних автокрани, здатних підняти вагу до 50 тонн. Техніка вже в Україні та буде направлена на важливі ділянки кордону.
"Використовуватимуть її для інженерного облаштування державного кордону, переміщення габаритних будівельних матеріалів і навіть броньованої техніки", - додали у ДПСУ.
Нагадаємо, що Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) станом на середину квітня отримало 337 повідомлень про можливе скоєння воєнних злочинів в Україні.
Уряд Німеччини запропонував включити санкції проти атомної промисловості Росії до 11-го пакету Європейського союзу.
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