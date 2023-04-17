Допоможе укріплювати кордони. Німеччина передала Україні три сучасних автокрани

"Німецькі поліцейські дбають про укріплення українських кордонів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Держприкордонслужба України отримала від Федеральної поліції Німеччини 3 сучасних автокрани, здатних підняти вагу до 50 тонн. Техніка вже в Україні та буде направлена на важливі ділянки кордону.

"Використовуватимуть її для інженерного облаштування державного кордону, переміщення габаритних будівельних матеріалів і навіть броньованої техніки", - додали у ДПСУ.