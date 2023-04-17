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Допоможе укріплювати кордони. Німеччина передала Україні три сучасних автокрани

Фото: Державний кордон (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

України отримала від Федеральної поліції Німеччини 3 сучасних автокрани, здатних підняти вагу до 50 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Німецькі поліцейські дбають про укріплення українських кордонів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Держприкордонслужба України отримала від Федеральної поліції Німеччини 3 сучасних автокрани, здатних підняти вагу до 50 тонн. Техніка вже в Україні та буде направлена на важливі ділянки кордону.

"Використовуватимуть її для інженерного облаштування державного кордону, переміщення габаритних будівельних матеріалів і навіть броньованої техніки", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) станом на середину квітня отримало 337 повідомлень про можливе скоєння воєнних злочинів в Україні.

Уряд Німеччини запропонував включити санкції проти атомної промисловості Росії до 11-го пакету Європейського союзу.

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