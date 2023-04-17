Поможет укреплять границы. Германия передала Украине три современных автокрана

"Немецкие полицейские заботятся об укреплении украинских границ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Госпогранслужба Украины получила от Федеральной полиции Германии 3 современных автокрана, способных поднять вес до 50 тонн. Техника уже на Украине и будет направлена на важные участки границы.

"Используют ее для инженерного обустройства государственной границы, перемещения габаритных строительных материалов и даже бронированной техники", - добавили в ГПСУ.