Німеччина отримала понад 300 повідомлень про воєнні злочини в Україні

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) станом на середину квітня отримало 337 повідомлень про можливе скоєння воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Німецьке радіо" .

Міністерство внутрішніх справ Німеччини надало інформацію щодо отриманих даних про воєнні злочини у відповідь на запит депутата від ХДС Гюнтера Крінгса.

Згідно з інформацією, дані щодо російсько-загарбницької війни надходили від українських біженців з війни або від німецького населення. BKA підтримав українських слідчих, закупивши та надавши матеріали для судово-медичної роботи.

У 2022 році BKA закупило обладнання - наприклад, для захисту доказів і документації - на суму понад 11,5 мільйона євро і передало його українській владі.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині мають докази воєнних злочинів Росії в Україні.

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