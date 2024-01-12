Допоможе Україні протидіяти загрозі. Британія очолить коаліцію морської безпеки

Британія очолить Коаліцію спроможностей морської безпеки та зробить значний внесок у розвиток морського флоту України.

"Коаліція морської спроможності має на меті підтримати Україну, щоб вона стала повноцінним контрибутором морської безпеки в Чорному морі та в Азовському морі до 2035 року й надалі", - сказано у тексті угоди.

Ціллю коаліції є допомога Україні у її можливості у майбутньому стримувати та протидіяти загрозам та відновлювати економічну діяльність. А також просувати Україну до оперативної сумісності з НАТО у морській сфері.

Морська коаліція

Нагадаємо, 11 грудня стало відомо, що Британія та Норвегія створюють морську коаліцію, яка займеться допомогою Україні.

Британія відразу анонсувала передачу нашій країні двох мінних тральних корабля класу Sandown, 23 швидкісних катерів та 20 дволанкових гусеничних всюдиходів Bandvagn BvS 10.

Мінні тральники Великої Британії для України

На початку грудня Міноборони Великої Британії підтвердило передачу Україні двох мінно-пошукових тральників для розмінування типу Sandown (MCMV) зі складу Королівських ВМС.

Однак на початку січня Туреччина відмовилася пропускати кораблі через свої протоки Босфор і Дарданелли, до завершення війни України з Росією. Анкара послалася на статтю 19 конвенції Монтре про режим проток, що забороняє пропускати військові кораблі сторін конфлікту.

У ВМС Збройних сил України не побачили у рішенні Анкари "зради" і зазначили, що не подавали до Анкари запит на проходження британських тральників з огляду на норми конвенції Монтре.

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