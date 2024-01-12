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Поможет Украине противодействовать угрозе. Британия возглавит коалицию морской безопасности

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина и Великобритания в пятницу, 12 января, подписали соглашение по безопасности. Одним из пунктов которой является содействие усилению обороноспособности Украины на морях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текс заявления, опубликованный Офисом президента.

Британия возглавит Коалицию способностей морской безопасности и внесет значительный вклад в развитие морского флота Украины.

"Коалиция морской способности имеет целью поддержать Украину, чтобы она стала полноценным контрибутором морской безопасности в Черном море и в Азовском море до 2035 года и дальше", - говорится в тексте соглашения.

Целью коалиции является помощь Украине в возможности в будущем сдерживать и противодействовать угрозам и возобновлять экономическую деятельность. А также продвигать Украину в оперативную совместимость с НАТО в морской сфере.

Морская коалиция

Напомним, 11 декабря стало известно, что Британия и Норвегия создают морскую коалицию, которая займется помощью Украины.

Британия сразу анонсировала передачу нашей стране двух минных тральных корабля класса Sandown, 23 скоростных катеров и 20 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn BvS 10.

Минные тральники Великобритании для Украины

В начале декабря Минобороны Великобритании подтвердило передачу Украине двух минно-розыскных тральников для разминирования типа Sandown (MCMV) из состава Королевских ВМС.

Однако в начале января Турция отказалась пропускать корабли через свои проливы Босфор и Дарданеллы до завершения войны Украины с Россией. Анкара сослалась на статью 19 конвенции Монтрё о режиме проливов, запрещающей пропускать военные корабли сторон конфликта.

В ВМС Вооруженных сил Украины не увидели в решении Анкары "измены" и отметили, что не подавали в Анкару запрос на прохождение британских тральников с учетом норм конвенции Монтре.

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