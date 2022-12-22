Допоможе досягти цілей. Подоляк розповів про важливість військових поставок Україні

Розширення номенклатури озброєнь для України допоможе нашим воїнами досягти усіх поставлених цілей, а Росії тим часом варто почати реально оцінювати свої ресурси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Суттєве розширення номенклатури озброєнь, що постачаються нам, дозволить Україні досягти всіх цілей контроперації, звільнити території і правильно фіналізувати війну… Росії необхідно реалістично оцінювати свої ресурсні можливості, репутацію та історичні перспективи. Але...", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США, Штати оголосили про черговий пакет військової допомоги, до якого увійшла система протиракетної оборони Patriot.

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