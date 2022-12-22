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Поможет достичь целей. Подоляк рассказал о важности военных поставок Украине

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Четверг 22 декабря 2022 18:27
Поможет достичь целей. Подоляк рассказал о важности военных поставок Украине Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президент (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Расширение номенклатуры вооружений для Украины поможет нашим воинам достичь всех поставленных целей, а России в это время стоит начать реально оценивать свои ресурсы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Существенное расширение номенклатуры поставляемых нам вооружений позволит Украине достичь всех целей контр-операции, освободить территории и правильно финализировать войну… России необходимо реалистично оценивать свои ресурсные возможности, репутацию и исторические перспективы. Но...", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, Штаты объявили об очередном пакете военной помощи, в который вошла система противоракетной обороны Patriot.

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