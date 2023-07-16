Допомогу психолога можна отримати безкоштовно: як це зробити

В Україні понад 8200 лікарів у 3346 медичних закладах надають психологічну та психіатричну допомогу безкоштовно. Для того, щоб знайти спеціалісту у своєму регіоні, можна скористатися онлайн-мапою.

Як це зробити?

Зайдіть на сайт НСЗУ у розділ "Е-дані". Оберіть "Аналітичні панелі (Дашборди)" та перейдіть до дашборду "Надавачі медичної допомоги за напрямом: Психологічна та психіатрична допомога".

Оберіть область, громаду або населений пункт. Також потрібно обрати вид допомоги, який цікавить:

первинна, якщо шукаєте сімейного лікаря, терапевта або педіатра, який пройшов підготовку та надає психологічну допомогу;

амбулаторна, якщо шукаєте поліклініку, де є лікар-спеціаліст (психолог, психіатр, психотерапевт). Звернутися до психіатра можна без направлення;

стаціонарна, якщо шукаєте спеціалізований медзаклад, який надає стаціонарну психіатричну допомогу. Для звернення направлення необов’язкове;

мобільна, якщо шукаєте медзаклад, який надає допомогу мультидисциплінарними командами. Таку підтримку людина може отримати за місцем проживання. Необхідно мати направлення.

На мапі з'являться лікарні, які відповідають фільтрам. Також там будуть вказані адреси, телефони, за якими можна звернутися або записатися на прийом.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, куди українці можуть звернутися, якщо у державній лікарні вимагають хабар.

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