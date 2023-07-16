Помощь психолога можно получить бесплатно: как это сделать

В Украине более 8200 врачей в 3346 медицинских учреждениях оказывают психологическую и психиатрическую помощь бесплатно. Для того, чтобы найти специалиста в своем регионе, можно воспользоваться онлайн-картой.

Как это сделать?

Зайдите на сайт НСЗУ в раздел "Е-данные". Выберите "Аналитические панели (Дашборды)" и перейдите к дашборду "Предоставители медицинской помощи по направлению: Психологическая и психиатрическая помощь".

Выберите область, общину или населенный пункт. Также нужно выбрать интересующий вид помощи:

первичная, если ищете семейного врача, терапевта или педиатра, который прошел подготовку и оказывает психологическую помощь;

амбулаторная, если ищете поликлинику, где есть врач-специалист (психолог, психиатр, психотерапевт). Обратиться к психиатру можно без направления;

стационарная, если ищете специализированное медучреждение, которое оказывает стационарную психиатрическую помощь. Для обращения направление необязательно;

мобильная, если ищете медучреждение, которое оказывает помощь мультидисциплинарными командами. Такую поддержку человек может получить по месту жительства. Необходимо иметь направление.

На карте появятся больницы, которые соответствуюют фильтрам. Также там будут указаны адреса, телефоны, по которым можно обратиться или записаться на прием.

Напомним, ранее мы объясняли, куда украинцы могут обратиться, если в госбольнице требуют взятку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.