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Безкоштовне лікування. Куди подати скаргу, якщо у лікарні вимагають гроші

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Україна, Субота 13 травня 2023 17:26
Безкоштовне лікування. Куди подати скаргу, якщо у лікарні вимагають гроші Фото: українцям пояснили, як подати скаргу на лікарів за хабар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні всі пацієнти можуть отримати безкоштовну допомогу лікаря та ліки, які передбачені Програмою медичних гарантій. Якщо у лікарні вимагають гроші, українці можуть подати скаргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України в Facebook.

"Якщо у медзакладі, який має укладений договір із НСЗУ, у пацієнта вимагали купувати ліки, які є в Національному переліку основних лікарських засобів або оплачувати послуги, які покриває Програма медичних гарантій, - це порушення", - йдеться у повідомленні.

У разі вимагання хабаря пацієнт або його уповноважена особа можуть подати скаргу. Подати звернення до НСЗУ можна через електронну форму на сайті або за безкоштовним номером 16-77.

Рекомендації щодо звернення:

  • Зазначте прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження, дату події, яка сталась з пацієнтом.

  • Правильно вкажіть назву лікарні. Якщо маєте змогу, додайте код ЄДРПОУ - його легко знайти в інтернеті.

  • Напишіть посаду, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали.

  • Детально опишіть ситуацію: які саме ліки у вас вимагають докупити. За можливістю зазначте суму коштів, яку вам довелось витратити, або яку з вас вимагали. За можливості, додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося придбати за власний кошт.

  • Вкажіть свої контакти, які допоможуть з вами зв’язатися: номер телефону, електронну адресу.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, хто може отримати медикаменти безкоштовно за програмою "Доступні ліки".

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