Безкоштовне лікування. Куди подати скаргу, якщо у лікарні вимагають гроші

В Україні всі пацієнти можуть отримати безкоштовну допомогу лікаря та ліки, які передбачені Програмою медичних гарантій. Якщо у лікарні вимагають гроші, українці можуть подати скаргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України в Facebook.

"Якщо у медзакладі, який має укладений договір із НСЗУ, у пацієнта вимагали купувати ліки, які є в Національному переліку основних лікарських засобів або оплачувати послуги, які покриває Програма медичних гарантій, - це порушення", - йдеться у повідомленні.

У разі вимагання хабаря пацієнт або його уповноважена особа можуть подати скаргу. Подати звернення до НСЗУ можна через електронну форму на сайті або за безкоштовним номером 16-77.

Рекомендації щодо звернення: