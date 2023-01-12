Допомогу при народженні дитини можна оформити онлайн: інструкція Мінсоцполітики
Фото: допомогу при народженні дитини можна оформити онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Допомогу при народженні дитини оформлюють на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк. Оформлення можливе протягом 12 місяців з дня народження дитини, протягом періоду дії карантину і ще одного місяця після його завершення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінсоцполітики.
Для оформлення допомоги онлайн потрібно:
- 1. Зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.
- 2. Заповнити онлайн-форму на отримання послуги та накладіть електронний підпис.
- 3. Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту.
- 4. Не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту призначать допомогу (у разі правильно заповненої форми).
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Нагадаємо, розмір допомоги при народженні дитини фіксований та однаковий для всіх (попри кількість дітей, які виховуються в сім’ї).
Розмір цієї допомоги становить 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово в сумі 10 320 гривень, а решта допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців - по 860 гривень кожного місяця.