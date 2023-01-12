Допомогу при народженні дитини можна оформити онлайн: інструкція Мінсоцполітики

Допомогу при народженні дитини оформлюють на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк. Оформлення можливе протягом 12 місяців з дня народження дитини, протягом періоду дії карантину і ще одного місяця після його завершення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінсоцполітики.

Також можна скористатися комплексною послугою єМалятко на порталі Дія.

Для оформлення допомоги онлайн потрібно:

Нагадаємо, розмір допомоги при народженні дитини фіксований та однаковий для всіх (попри кількість дітей, які виховуються в сім’ї).

Розмір цієї допомоги становить 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово в сумі 10 320 гривень, а решта допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців - по 860 гривень кожного місяця.