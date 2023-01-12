Помощь при рождении ребенка можно оформить онлайн: инструкция Минсоцполитики

Фото: помощь при рождении ребенка можно оформить онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)

Помощь при рождении оформляют на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает ребенок. Оформление возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, в период действия карантина и еще одного месяца после его завершения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Для оформления помощи онлайн нужно: 1. Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.

2. Заполнить онлайн-форму на получение услуги и наложите электронную подпись.

3. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.

4. Не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты назначат помощь (в случае правильно заполненной формы). Также можно воспользоваться комплексной услугой єМалятко на портале Дія.