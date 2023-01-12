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Помощь при рождении ребенка можно оформить онлайн: инструкция Минсоцполитики

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Украина, Четверг 12 января 2023 14:02
Помощь при рождении ребенка можно оформить онлайн: инструкция Минсоцполитики Фото: помощь при рождении ребенка можно оформить онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Помощь при рождении оформляют на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает ребенок. Оформление возможно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, в период действия карантина и еще одного месяца после его завершения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Для оформления помощи онлайн нужно:

  • 1. Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.
  • 2. Заполнить онлайн-форму на получение услуги и наложите электронную подпись.
  • 3. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.
  • 4. Не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты назначат помощь (в случае правильно заполненной формы).

Также можно воспользоваться комплексной услугой єМалятко на портале Дія.

Напомним, размер пособия при рождении ребенка одинаков для всех (несмотря на количество детей, воспитывающихся в семье).

Размер этой помощи составляет 41280 гривен. Выплата проводится единовременно в сумме 10 320 гривен, а остальная помощь выплачивается в течение следующих 36 месяцев - по 860 гривен каждый месяц.

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Министерство социальной политики
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