Допомогло встановити "фото на згадку". Дев'ятьом окупантам оголосили підозру

Селфі, що влаштували окупанти на вкрадених телефонах, допомогло встановити особи дев’ятьох російських військових мародерів. Їм заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, під час окупації села Циркуни Харківського району дев‘ять віськовослужбовців країни-агресорки обікрали один з приватних будинків.



Солдати проникли на територію домоволодіння, перед цим зламавши металеві ворота ломом та кувалдою.

З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого сягає більше 1 млн гривень.

На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі "фотосесії" на подвір’ї та у кімнатах будинку.