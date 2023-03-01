Помогло установить "фото на память". Девяти оккупантам объявили подозрение

Селфи, которое устроили оккупанты на украденных телефонах, помогло установить личности девяти российских военных мародеров. Им заочно уведомлено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, во время оккупации села Циркуны Харьковского района девять военнослужащих страны-агрессоры обокрали один из частных домов.



Солдаты проникли на территорию домовладения, перед этим сломав металлические ворота ломом и кувалдой.

Из дома оккупанты похитили ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смарт-часы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль. Общая стоимость украденного составляет более 1 млн гривен.

На похищенные телефоны и планшеты российские военные устроили себе "фотосессии" во дворе и в комнатах дома.