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Помогло установить "фото на память". Девяти оккупантам объявили подозрение

Фото: российские оккупанты грабят дома украинцев (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Прокуратура заочно сообщила о подозрении российским военнослужащим, грабившим частные дома на временно оккупированных территориях Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Селфи, которое устроили оккупанты на украденных телефонах, помогло установить личности девяти российских военных мародеров. Им заочно уведомлено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).


По данным следствия, во время оккупации села Циркуны Харьковского района девять военнослужащих страны-агрессоры обокрали один из частных домов.


Солдаты проникли на территорию домовладения, перед этим сломав металлические ворота ломом и кувалдой.

Из дома оккупанты похитили ноутбуки, планшеты, игровую приставку, телевизор, стиральную машинку, смарт-часы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль. Общая стоимость украденного составляет более 1 млн гривен.

На похищенные телефоны и планшеты российские военные устроили себе "фотосессии" во дворе и в комнатах дома.

Напомним, россияне активно мародерят во временно оккупированной Новой Каховке, награбленное вывозят грузовиками.

Из временно оккупированной левобережной части Херсонской области российские оккупанты вывозят фурами все, что составляет хоть какую-то ценность.

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харковВойна России против Украины