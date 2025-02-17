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Допомогла ворогу депортувати шістьох дітей. Зрадниці загрожує 12 років тюрми

Понеділок 17 лютого 2025 12:36
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Допомогла ворогу депортувати шістьох дітей. Зрадниці загрожує 12 років тюрми Фото: СБУ затримала зражницю, яка допомогла Росії депортувати шістьох дітей (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві затримано колишню викладачку херсонського професійного училища, яка допомогла російським окупантам депортувати шістьох українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Подробиці справи

Під час окупації зрадниця пішла на співпрацю з ворогом, після чого її призначили "заступником директора" окупаційної установи й доручили організувати примусове переправлення шістьох неповнолітніх студентів до тимчасово окупованого Криму.

"Для цього дітей спочатку виселили з відомчого гуртожитку училища і незаконно вивезли на лівобережжя Херсонської області. Звідти автобусом їх доправили на територію тимчасово окупованого півострова", - додає СБУ.

У Криму дітей "закрили" в одному з місцевих таборів. Після цього їм видали прокремлівську літературу і почали готувати для подальшого вступу до лав окупаційних угруповань Росії.

Після деокупації Херсона зрадниця втекла до Києва, сподіваючись уникнути правосуддя.

Що загрожує

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Їй загрожу 12 років тюрми.

"Також заочну підозру у воєнному злочині повідомлено колишньому окупаційному "директору" херсонського профучилища та його підлеглому "вихователю", які переховуються на тимчасово окупованій частині території України", додає СБУ.

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Служба безпеки України
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