Допомогла ворогу депортувати шістьох дітей. Зрадниці загрожує 12 років тюрми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Подробиці справи

Під час окупації зрадниця пішла на співпрацю з ворогом, після чого її призначили "заступником директора" окупаційної установи й доручили організувати примусове переправлення шістьох неповнолітніх студентів до тимчасово окупованого Криму.

"Для цього дітей спочатку виселили з відомчого гуртожитку училища і незаконно вивезли на лівобережжя Херсонської області. Звідти автобусом їх доправили на територію тимчасово окупованого півострова", - додає СБУ.

У Криму дітей "закрили" в одному з місцевих таборів. Після цього їм видали прокремлівську літературу і почали готувати для подальшого вступу до лав окупаційних угруповань Росії.

Після деокупації Херсона зрадниця втекла до Києва, сподіваючись уникнути правосуддя.

Що загрожує

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Їй загрожу 12 років тюрми.

"Також заочну підозру у воєнному злочині повідомлено колишньому окупаційному "директору" херсонського профучилища та його підлеглому "вихователю", які переховуються на тимчасово окупованій частині території України", додає СБУ.