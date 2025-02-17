Помогла врагу депортировать шестерых детей. Предательнице грозит 12 лет тюрьмы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Подробности дела

Во время оккупации предательница пошла на сотрудничество с врагом, после чего ее назначили "заместителем директора" оккупационного учреждения и поручили организовать принудительную переправку шестерых несовершеннолетних студентов во временно оккупированный Крым.

"Для этого детей сначала выселили из ведомственного общежития училища и незаконно вывезли на левобережье Херсонской области. Оттуда автобусом их доставили на территорию временно оккупированного полуострова", - добавляет СБУ.

В Крыму детей "закрыли" в одном из местных лагерей. После этого им выдали прокремлевскую литературу и начали готовить для дальнейшего вступления в ряды оккупационных группировок России.

После деоккупации Херсона предательница сбежала в Киев, надеясь избежать правосудия.

Что грозит

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Ей грозит 12 лет тюрьмы.

"Также заочное подозрение в военном преступлении сообщено бывшему оккупационному "директору" херсонского профучилища и его подчиненному "воспитателю", которые скрываются на временно оккупированной части территории Украины", добавляет СБУ.