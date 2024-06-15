Допомогла виграти час. АР дізналось особливості стратегії ЗСУ на фронті

Як зазначають журналісти, спираючись на думку військових, "роблячи болісний вибір відступити на краще захищені позиції", українські війська можуть боротися ефективніше та рятувати особовий склад.

"Час йде на користь України, і тому пояснення еластичної стрічки: ви можете поступитися трохи території і виграти трохи часу. І тоді до кінця цього року Україна матиме переваги, яких вона ніколи раніше не мала", - сказав виданню Ділан Лі Лерк, аналітик дослідницького центру військової розвідки IHS Jane's.

Ця стратегія, за даними АР, відрізняється від стратегії боїв за Бахмут.

"Нам довелося розподілити наші позиції та логістику також. Зараз ми робимо це набагато розумніше. Але не наврочте" - сказав в коментарі АР спікер 110-ї бригади Іван Секач.

Він додав, що покращена гнучкість допомогла українським силам протистояти російському наступу.

Ситуація на фронті

Російські війська атакують по всій лінії фронту. Особливий наголос вони роблять на Донецькій області, заради захоплення якої окупанти відкрили інші напрямки.

Зокрема, за даними на 15 червня, російські військові продовжують тиснути на Харківському напрямку. У той же час найнапруженіша ситуація залишається на Покровському напрямку. З початку доби тут сталася майже третина від загальної кількості боєзіткнень з початку доби.

При цьому більшість українців (51%) вважають, що Україна має воювати, доки не звільнить всю територію до кордонів 1991 року. Ще 12% заявили, що потрібно воювати до визволення територій, втрачених із лютого 2022 року.