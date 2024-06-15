РФ найбільше штурмує Покровський напрямок: в Генштабі розповіли про ситуацію

Оккупанти намагаються активно штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку 15 червня. З початку доби тут відбулася майже третина від загальної кількості боєзіткнень з початку доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ (зведення на 13:00).

Так, найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку.

"Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Покровському напрямку. Там відбулася майже третина від усіх боєзіткнень за сьогодні. На даний час загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 44", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, бої точаться в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої.

"Сім атак відбито, вісім - іще тривають", - додали у Генштабі.

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівського, Андрїївки, Греківки та Невського.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки, де наразі ведеться бій.

Також, окупанти проявляють активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Часового Яру. Триває два боєзіткнення.

На Курахівському напрямку кількість спроб агресора покращити своє тактичне становище збільшилась до шести. Всі - невдалі.

На Времівському напрямку за сьогодні відбито сім атак ворога, зокрема, в районах Старомайорського, Солодкого та Урожайного.

Що було до цього

Згідно зведенню Генштаба ЗСУ на 10:00, російські військові продовжують тиснути на Харківському напрямку. Водночас найнапружена ситуація залишається на Покровському напрямку.

Тоді повідомлялось, що відбулося 31 бойове зіткнення. Окупанти здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів, 547 обстрілів позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 18 дронів-камікадзе.