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Наступ чи оборона: що українці думають про стратегію у війні з Росією

Україна, П'ятниця 14 червня 2024 08:55
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Наступ чи оборона: що українці думають про стратегію у війні з Росією Фото: українців підтримують війну до перемоги (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (51%) вважають, що Україна має воювати, поки не звільнить всю територію до кордонів 1991 року. Ще 12% заявили, що треба воювати до звільнення територій, втрачених з лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 8% заявили, що потрібно захищати свої позиції і зосередитися на виснаженні Росії, але не переходити в наступ, а 26% - шукати компроміс для припинення війни шляхом переговорів.

Наступ чи оборона: що українці думають про стратегію у війні з Росією

На думку 41% респондентів, Україна перемагає у війні. Ще 44% не бачать переваги жодної зі сторін на фронті зараз. Лише 5% думають, що перемагає Росія.

Наступ чи оборона: що українці думають про стратегію у війні з Росією

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Carnegie Endowment for International Peace 7-10 березня 2024 року серед 2000 респондентів. Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (59%) вважають, що війна завершиться впродовж наступних двох років (59%).

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