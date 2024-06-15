Помогла выиграть время. АР узнало особенности стратегии ВСУ на фронте

Как отмечают журналисты, опираясь на мнение военных, "делая болезненный выбор отступить на лучше защищенные позиции", украинские войска могут бороться эффективнее и спасать личный состав.

"Время идет на пользу Украины, и потому объяснение эластичной ленты: вы можете уступить немного территории и выиграть немного времени. И тогда до конца этого года у Украины будет преимущества, которых она никогда раньше не имела", – сказал изданию Дилан Ли Лерк, аналитик исследовательского центра военной разведки IHS Jane's.

Эта стратегия, по данным АР, отличается от стратегии боев за Бахмут.

"Нам пришлось распределить наши позиции и логистику тоже. Сейчас мы делаем это гораздо умнее. Но не наворожите" - сказал в комментарии АР спикер 110-й бригады Иван Секач.

Он добавил, что улучшенная гибкость помогла украинским силам противостоять российскому наступлению.

Ситуация на фронте

Российские войска атакуют по всей линии фронта. Особый акцент они делают на Донецкую область, ради захвата которой оккупанты открыли другие направления.

В частности, по данным на 15 июня, российские военные продолжают давить на Харьковском направлении. В то же время, самая напряженная ситуация остается на Покровском направлении. С начала суток здесь произошла почти треть от общего количества боестолкновений с начала суток.

При этом, большинство украинцев (51%) считают, что Украина должна воевать, пока не освободит всю территорию до границ 1991 года. Еще 12% заявили, что нужно воевать до освобождения территорий, утраченных с февраля 2022 года.