Виплати ВПО за вересень не надійшли: куди звертатися і що перевірити насамперед

Переселенці, які не отримали допомогу на проживання за вересень, можуть з'ясувати причину через Пенсійний фонд. З 1 вересня частині отримувачів виплату продовжують автоматично, але це не гарантує грошей усім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів №1087 від 3 вересня 2026 року та роз'яснення Пенсійного фонду України.

Хто нараховує виплати ВПО

Допомогу на проживання переселенцям призначає та виплачує Пенсійний фонд України. Саме до його територіальних органів подають заяви, зокрема через вебпортал електронних послуг.

Дія в цьому процесі є лише технічним адміністратором: застосунок показує інформацію, яку отримує від держорганів, але не вирішує, чи призначати виплату.

Що змінилося з вересня

З 1 вересня 2026 року діють нові правила, ухвалені постановою Кабміну №1087. Тим, хто отримував допомогу до 31 серпня, її можуть автоматично продовжити ще на шість місяців, якщо людина й надалі відповідає критеріям. Без нової заяви продовжують і виплати дітям, яким допомогу призначили без урахування доходів батьків.

Крім того, максимальну кількість піврічних періодів допомоги збільшили з п'яти до шести.

Автоматичне продовження не скасовує перевірки. Пенсійний фонд може звірити доходи та інші дані вже після нарахування, і якщо виявить невідповідність, виплату припинять з наступного місяця.

У ПФУ також наголошують: 1 вересня - це дата, з якої діють нові правила, а не єдиний день зарахування коштів для всіх.

Скільки становить допомога

Дорослі переселенці отримують 2000 грн на місяць, діти та люди з інвалідністю - 3000 грн. Для більшості категорій діє обмеження за доходом: середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не має перевищувати 10 380 грн, тобто чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Куди звертатися, якщо гроші не прийшли

Найшвидше уточнити причину затримки можна в контакт-центрі ПФУ за безкоштовним номером 0 800 503 753. Також працюють лінії (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71. Письмове звернення можна надіслати на info@pfu.gov.ua.

Особисто звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду або до фронт-офісу ПФУ в ЦНАП. Адреси та контакти підрозділів зібрані на офіційному сайті фонду. На звернення варто взяти довідку ВПО та документи, пов'язані з причиною припинення виплати, якщо вони є.

Як оскаржити рішення

Постанова №1087 уточнила порядок оскарження. Якщо ви не згодні з рішенням ПФУ, спершу скаргу подають керівнику органу, який його ухвалив. Далі можна звернутися до органу вищого рівня або до суду.