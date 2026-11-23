Переселенцы, которые получали пособие на проживание и до сих пор имеют на него право, будут получать деньги до 28 февраля 2027 года. Обращаться за продлением выплат не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров №1087.

Очередной шестимесячный период выплат стартовал 1 сентября 2026 года. Тем, кто получал деньги и дальше отвечает имущественным и социальным критериям, помощь продолжают автоматически. Идти в органы соцзащиты или Пенсионного фонда не нужно.

Автоматически будут получать поддержку и дети из семей ВПО, которым помощь назначали без учета состояния родителей.

Размер выплат не изменился. На каждого ребенка и человека с инвалидностью дают 3000 гривен, другим взрослым, имеющим право на помощь, - 2000 гривен. Продолжение выплат не означает, что сумму повысят.

За что могут отменить помощь

Если человек нарушает правила пребывания в Украине, то начисленную помощь могут отменить.

Главная причина - пребывание за границей более 30 дней подряд или более 60 дней в течение шести месяцев. Исключение составляет уважительные причины, подтвержденные документами, например лечение или командировка. В этом случае эти сроки увеличиваются до 60 и 90 дней соответственно.

Что делать, если выплаты отменили из-за сбоя

Иногда помощь отменяют из-за технических сбоев в государственных реестрах. Тогда сначала следует обратиться в Пенсионный фонд и попросить в письменном виде объяснить причину отмены.

После этого следует подать письменное заявление на пересмотр решения. К ней прилагаются документы, подтверждающие вашу правоту, например справку Государственной пограничной службы о фактических датах пересечения границы.

Если Пенсионный фонд запросит дополнительные сведения, их нужно предоставить в течение 30 дней.