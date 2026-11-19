Частина переселенців не отримала допомогу на проживання до середини листопада. Казначейство повністю відкрило фінансування соціальних виплат, а наступний етап перерахування припадає на 28 число.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну казначейську службу України .

Допомогу на проживання для ВПО перераховують у два етапи протягом місяця: до 15-го та до 28-го числа. Тож гроші надходять не всім в один день, і якщо їх не було до 15 листопада, наступного переказу варто чекати до 28-го.

У Казначействі повідомили, що 1 листопада відкрили асигнування на соціальні допомоги за листопад у повному обсязі, зокрема й на виплати ВПО.

Водночас там уточнили, що не ведуть персонального обліку отримувачів. Цю інформацію має Пенсійний фонд, тож саме туди варто звертатися, якщо гроші так і не надійшли.

Причиною затримки може бути банківське зарахування, яке не завжди збігається в часі з бюджетним фінансуванням, або помилки в реквізитах рахунку.

Проте буває й так, що людина втратила право на допомогу. Пенсійний фонд перевіряє, чи відповідає родина критеріям, зокрема щодо доходу: у 2026 році він не має перевищувати 10 380 гривень на одного члена сім'ї. Також виплату можуть не перерахувати, якщо завершився попередній період її призначення.