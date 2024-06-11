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Допомога Україні й не тільки. Столтенберг назвав завдання саміту НАТО

Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час саміту НАТО у Вашингтоні лідери країн мають погодити посилення ролі Альянсу у наданні підтримки Україні. Також обговорять виклики для безпеки з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

"Ми маємо ухвалити важливі рішення щодо стримування та оборони в контексті підтримки України, а також як зміцнити співпрацю з нашими індо-тихоокеанськими партнерами, щоб відповісти на виклики для нашої безпеки від Китаю", - заявив генеральний секретар НАТО. 

Водночас він зауважив, що найбільш невідкладним завданням є надання допомоги Україні стільки, скільки це буде необхідним. Він висловив сподівання, що члени НАТО погодяться, щоб політично-військовий блок почав відігравати ключову роль у надані підтримки та навчанні українських бійців. Зокрема погодяться на довгострокові фінансові зобов'язання перед Києвом. 

"Члени НАТО вже надають 99% військової підтримки Україні, і тому, я вважаю, є сенс, щоб НАТО відігравав сильнішу координаційну роль. Крім того, щоб запобігти прогалинам і затримкам, які спостерігалися взимку", - наголосив він. 

Саміт НАТО

Засідання пройде з 9 по 11 липня у Вашингтоні. Як розповідав голова Військового комітету НАТО адмірала Роб Бауер, лідери країн-членів НАТО порушать низку питань щодо України, зокрема щодо: 

  • "місії" щодо наближення країни до членства в військово-політичному блоці; 
  • регулярного фінансування допомоги України; 
  • створення аналітичного в тренувального центру на території Польщі. 

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Єнс СтолтенбергНАТО