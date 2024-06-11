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Помощь Украине и не только. Столтенберг назвал задачи саммита НАТО

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время саммита НАТО в Вашингтоне лидеры стран должны согласовать усиление роли Альянса в оказании поддержки Украине. Также обсудят вызовы для безопасности со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Мы должны принять важные решения по сдерживанию и обороне в контексте поддержки Украины, а также как укрепить сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами, чтобы ответить на вызовы для нашей безопасности от Китая", - заявил генеральный секретарь НАТО. 

В то же время он отметил, что наиболее неотложной задачей является оказание помощи Украине столько, сколько это будет необходимо. Он выразил надежду, что члены НАТО согласятся, чтобы политико-военный блок начал играть ключевую роль в предоставлении поддержки и обучении украинских бойцов. В частности согласятся на долгосрочные финансовые обязательства перед Киевом. 

"Члены НАТО уже предоставляют 99% военной поддержки Украине, и поэтому, я считаю, есть смысл, чтобы НАТО играл более сильную координационную роль. Кроме того, чтобы предотвратить пробелы и задержки, которые наблюдались зимой", - подчеркнул он. 

Саммит НАТО

Заседание пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Как рассказал глава Военного комитета НАТО адмирала Роб Бауэр, лидеры стран-членов НАТО поднимут ряд вопросов по Украине, в частности касаемо:

  • "миссии" по приближению страны к членству в военно-политическом блоке; 
  • регулярного финансирования помощи Украине; 
  • создания аналитического в тренировочного центра на территории Польши. 

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Йенс СтолтенбергНАТО