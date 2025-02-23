Зеленський про допомогу від США: нічого не зупинено, але й нового не проголошено

"Зараз допомога є. Але треба справедливо сказати, ця допомога стара, ще з минулих часів. Ми вдячні, що її не зупинили, але через сповільнення постачання вона ще йде", - сказав Зеленський.

За словами президента, "в дорозі" знаходиться ще 15 млрд доларів. Зокрема, ці гроші пішли у зброю та різні технічні засоби. Тому допомога від США не припинилася. Однак нова допомога має зв'язок з угодою щодо корисних копалин.

"Нічого не зупинено, але нічого нового й не проголошено. А щоб щось нове було, я так логіку розумів цієї угоди (про корисні копалини - ред.), треба розуміти, а як нове ви будете віддавати. Тому я так і реагую на старі борги, якщо це про нове. Ми готові проговорити формат, що ми отримуємо і як ми віддаємо. Ми готові це проговорити в цій угоді", - додав голова держави.