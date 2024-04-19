Допомога Україні від США. Палата представників взялася за ініціативу Джонсона

Палата представників провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу. "За" свої голоси віддали 316 законодавців проти 94, серед яких:

демократи - 165/39;

республіканці - 151/55.

Фото: кадр з трансляції засідання Палати представників (скриншот)

Всі чотири законопроєкти будуть винесені на окреме голосування завтра, 20 квітня.

Ініціатива Джонсона

Нещодавно Джонсон запропонував розділити законопроєкт про національну безпеку на чотири окремі документи. Вже 17 квітня Комітет Палати представників Конгресу США оприлюднив законодавчі ініціативи, які передбачають:

60,84 млрд доларів допомоги Україні для її боротьби з російською агресією;

26,38 млрд доларів Ізраїлю;

8,12 мільярда доларів Індо-Тихоокеанського регіону.

Скільки грошей передбачено в законопроєкті щодо України:

23,2 млрд доларів передбачено на поповнення оборонних товарів та послуг, які надаються Україні;

11,3 млрд доларів - на поточні військові операції Штатів в регіоні;

13,8 млрд доларів - на закупівлю озброєння, товарів та послуг оборонного призначення;

25 млн доларів - на продовження нагляду за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Ще одним пунктом ініціативи законопроєкту є те, що документ зобов'язує голову Білого дому у найкоротші терміни надати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності ATACMS. Водночас якщо ж це на думку президента шкодитиме інтересам національної безпеки Штатів - він може відкласти передачу.

Тим часом до законопроєкту про допомогу Україні подали 137 поправок. Більшість з них була подана саме республіканцями, у тому ж числі й Марджорі Тейлор Грін, яка є близько соратницею кандидата в президенти США Дональда Трампа. Остання ж пропонує заборонити фінансування:

батальйону "Азов";

поки в Україні не заборонять аборти;

поки президент Володимир Зеленський не піде у відставку.

Голосування за законопроєкти відбудеться вже 20 квітня.

Допомога США Україні

Ще з осені 2023 року Конгрес не може дійти згоди щодо прохання голови Білого дому виділити кошти для України.

Після того як Сенат дав "зелене світло" на законопроєкт, документ застряг в Палаті представників, оскільки демократи й республіканці ніяк не могли дійти консенсусу щодо державного кордону Штатів й Мексики.

Зокрема про законопроєкта виступав й особисто Джонсон, який вимагав більш жорстких заходів щодо кордону. Пізніше він допускав, що документ може містити допомогу нашій країні у вигляді кредиту.