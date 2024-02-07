Допомога Україні та Ізраїлю від США без кордону: Джонсон висловився про пропозицію сенаторів

Палата представників США розглядатиме пропозицію сенаторів про голосування за допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без прив'язки до захисту кордону "у міру її надходження".

Про це заявив спікео Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста CNN Ману Раджу в Twitter .

"Побачимо, що зробить Сенат. Ми дозволяємо процесу йти своєю чергою і розбиратимемося у міру надходження. Я дуже чітко дав зрозуміти, що потрібно розглядати ці питання по суті", - заявив Джонсон.

Він додав, що відколи Палата представників підтримала надання допомоги Ізраїлю в рамках окремого пакету, напруженість загострилася. На його думку, ініціативу треба схвалити й у Сенаті.

"Ми чекаємо на дії Сенату, і це іноді розчаровує, але такий хід процесу", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Зокрема, у Білому домі хотіли направити понад 60 млрд доларів на фінансування нової допомоги Україні.

Але республіканці відмовилися підтримувати ініціативу, оскільки, на їхню думку, в пакеті немає потрібних заходів для захисту американських кордонів.

Після цього члени Республіканської та Демократичної партій розпочали переговори для того, щоб знайти компроміс та прийняти весь пакет з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансуванням захисту кордонів. Але сторони так і не дійшли згоди.

Учора республіканці в Сенаті заявили, що допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню потрібно голосувати окремо від захисту кордонів.

Також сьогодні, 7 лютого, ЗМІ писали про те, що лідер демократів у Сенаті Чак Шумер внесе відповідну ініціативу на розгляд сенаторів.