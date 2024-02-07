Помощь Украине и Израилю от США без границы: Джонсон высказался о предложении сенаторов

Палата представителей США будет рассматривать предложение сенаторов о голосовании за помощь Украине, Израилю и Тайваню без привязки к защите границы "по мере его поступления".

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста CNN Ману Раджу в Twitter .

"Посмотрим, что сделает Сенат. Мы позволяем процессу идти своим чередом и будем разбираться с тем, как он будет проходить. Я очень четко дал понять, что нужно рассматривать эти вопросы по существу", - заявил Джонсон.

Он добавил, что с тех пор, как Палата представителей поддержала предоставление помощи Израилю в рамках отдельного пакета, напряженность обострилась. По его мнению, инициативу нужно одобрить и в Сенате.

"Мы ждем действий Сената, и это иногда разочаровывает, но таков ход процесса", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В частности, в Белом доме хотели направить более 60 млрд долларов на финансирование новой помощи Украине.

Но республиканцы отказались поддерживать инициативу, поскольку по их мнению в пакете нет нужных мер для защиты американских границ.

После этого члены Республиканской и Демократической партий начали переговоры для того, чтобы найти компромисс и принять весь пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню, а также финансированием защиты границ. Но стороны так и не пришли к согласию.

Вчера республиканцы в Сенате заявили, что помощь Украине, Израилю и Тайваню нужно голосовать отдельно от защиты границ.

Также сегодня, 7 февраля, СМИ писали о том, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер внесет соответствующую инициативу на рассмотрение сенаторов.