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Допомога Україні. Шольц назвав три пріоритетні напрямки

Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Допомога, надана Україні, має вирішувати три пріоритетні завдання. Мовиться про ППО, електрику та біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час дискусії, організованої мовником RND.

Політик зазначив, що насамперед потрібно забезпечити захист українських міст від атак РФ з повітря.

Шольц високо оцінив ефективність німецького ЗРК IRIS-T.

По-друге, зруйновану критичну інфраструктуру потрібно швидко відновлювати, продовжив канцлер.

По-третє, очільник Німеччини вважає необхідним підготуватись до прибуття нової хвилі біженців.

Окрім цього, Шольц звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у тому, що той два роки готувався до війни.

"Путін лише шукав привід для початку війни проти України", - додав німецький канцлер.

Нагадаємо, Шольц заявив, що війна, яку Росія роз'язала проти України, перешкоджає будь-якому дипломатичному зближенню.

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Олаф ШольцВійна Росії проти України