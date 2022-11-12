Помощь Украине. Шольц назвал три приоритетных направления

Политик отметил, что, прежде всего, нужно обеспечить защиту украинских городов от атак РФ с воздуха.

Шольц высоко оценил эффективность немецкого ЗРК IRIS-T.

Во-вторых, разрушенную критическую инфраструктуру нужно быстро восстанавливать, продолжил канцлер.

В-третьих, глава Германии считает необходимым подготовиться к прибытию новой волны беженцев.

Кроме того, Шольц обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что тот два года готовился к войне.

"Путин только искал повод для начала войны против Украины", - добавил немецкий канцлер.