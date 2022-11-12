RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Помощь Украине. Шольц назвал три приоритетных направления

Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Помощь, оказанная Украине, должна решать три приоритетных задачи. Речь идет о ПВО, электричестве и беженцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца в ходе дискуссии, организованной вещателем RND.

Политик отметил, что, прежде всего, нужно обеспечить защиту украинских городов от атак РФ с воздуха.

Шольц высоко оценил эффективность немецкого ЗРК IRIS-T.

Во-вторых, разрушенную критическую инфраструктуру нужно быстро восстанавливать, продолжил канцлер.

В-третьих, глава Германии считает необходимым подготовиться к прибытию новой волны беженцев.

Кроме того, Шольц обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что тот два года готовился к войне.

"Путин только искал повод для начала войны против Украины", - добавил немецкий канцлер.

Напомним, Шольц заявил, что война, которую Россия развязала против Украины, препятствует любому дипломатическому сближению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф ШольцВойна России против Украины