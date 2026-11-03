Допомога Україні, санкції та тиск на Трампа: які сценарії відкриють вибори в Конгрес

Як пояснив директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету Володимир Дубовик, у разі, якщо демократи отримають більшість у Палаті представників США, вони зможуть певною мірою впливати на позицію Білого дому щодо війни, України та Росії.

Водночас зовнішня політика залишається у сфері повноважень президента США. Проте Конгрес також має інструменти, за допомогою яких може впливати на рішення адміністрації.

"Наприклад, ми напевно побачимо слухання, розслідування у відповідних комітетах, виклик представників адміністрації на такі заходи. Тут точно будуть збиратися питання, що мають відношення до України. Зокрема, щодо подій останніх тижнів, Starlink, передачі розвідувальних даних, дизельної угоди тощо", - зазначив Дубовик.

Окремим напрямом можуть стати розслідування економічних контактів оточення Трампа з Москвою. Водночас це не єдиний спосіб, у який демократи зможуть просувати питання підтримки України.

Чи зможуть демократи домогтися нової допомоги Україні

Палата представників може повернутися до розгляду законопроєктів про підтримку України.

"В принципі Палата вже проголосувала за законопроєкт підтримки України кілька місяців тому, просто він не пішов далі. Можуть повернутись до нього, або започаткувати новий, або навіть переробити закон Грема-Блюменталя з обовʼязковими санкціями там і допомогою Україні, хоча останнє навряд чи", - додав Дубовик.

При цьому не варто очікувати, що перемога демократів автоматично змінить позицію Трампа. На думку Дубовика, президент навряд чи перегляне свій підхід до цих питань. Натомість демократи можуть активніше критикувати його та використовувати тему України для політичного тиску.

Ідеться не обов'язково про бажання всіх представників Демократичної партії допомогти Україні. Частина з них може порушувати ці питання насамперед як спосіб атакувати президента та його адміністрацію.

Крім того, потенційно можливим є "розмін" демократами окремих розслідувань проти адміністрації Трампа на збільшення підтримки України. Такі домовленості не є незвичними для ситуації, коли Конгрес і Білий дім контролюють різні партії.

Водночас Дубовик не вважає, що представники крайнього лівого крила Демократичної партії зможуть суттєво послабити її проукраїнську позицію. За його оцінкою, прогресисти навряд чи захочуть або матимуть достатньо впливу, щоб підірвати загальний курс партії щодо України.

Що зміниться, якщо демократи отримають контроль над Сенатом

Інший можливий сценарій - демократи здобудуть більшість не лише в Палаті представників, а й у Сенаті. У такому разі їм буде простіше просувати власні ініціативи, зокрема ті, що стосуються України.

Контроль над обома палатами Конгресу дасть партії більше можливостей для проведення законопроєктів і реалізації політичних планів. Це може стосуватися як додаткової допомоги Україні, так і інших питань, пов'язаних із зовнішньою політикою адміністрації Трампа.

Теоретично така конфігурація сил могла б також полегшити процедуру оголошення імпічменту президенту. Однак, за словами Дубовика, наразі немає ознак того, що демократи планують скористатися цим механізмом.

"Якщо раптом і Сенат отримає більшість демократів, то їм просто буде простіше реалізовувати свої цілі, зокрема по всіх цих питаннях, про які я вже сказав. Наприклад, проведення законопроєктів і так далі. Суто теоретично це б, мабуть, полегшило певним чином і оголошення імпічменту, але схоже, що демократи цього разу це робити не планують", – підсумував Дубовик.

Вибори до Конгресу США

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, у США стартували проміжні вибори до Конгресу, за результатами яких визначиться, хто контролюватиме обидві палати протягом останніх двох років президентства Дональда Трампа.

У Білому домі вже шукають способи реалізовувати програму Дональда Трампа в обхід законодавців.

Водночас у НАТО побоюються, що можлива поразка республіканців може спровокувати нові нападки президента США на Альянс, скорочення американського військового контингенту в Європі та обмеження підтримки України.