Україна може втратити найсильніших союзників у Конгресі США після виборів

У новому складі Конгресу США не буде низки ключових прихильників України. Частина з них не балотувалася, інші програли праймеріз або ризикують втратити місця на виборах 3 листопада.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна .

У Палаті представників 60 законодавців вирішили не йти на новий термін. Більшість, а саме 32 конгресмени (15 демократів і 17 республіканців), взагалі залишають державну службу.

Решта змінює політичний рівень. 16 законодавців балотуються до Сенату, 10 республіканців борються за губернаторські посади, ще один демократ іде в законодавчі збори штату.

У Сенаті на переобрання не йдуть 11 сенаторів.

Кого втратить Україна в Палаті представників

Серед республіканців цього разу не балотується Дон Бейкон. Він один з найактивніших критиків обмежень на зброю для України і особисто бував у Києві.

Не йде на вибори і Майкл Маккол, голова Комітету із закордонних справ. Саме він був одним з головних лобістів передачі ЗСУ далекобійної зброї.

Відчутною втратою для України стала поразка ветерана Дена Креншоу. Один з найгучніших республіканських прихильників військової допомоги Києву програв праймеріз кандидату від радикальнішого MAGA-крила.

Хто йде із Сенату

Найпомітніша постать серед тих, хто залишає Сенат, - 84-річний республіканець Мітч Макконнелл. У 2022 році він очолював делегацію Сенату до Києва і довго залишався головним захисником допомоги Україні всередині своєї партії.

Кар'єру в Сенаті завершує і республіканець Том Тілліс, співголова Групи спостереження Сенату щодо НАТО та один з найжорсткіших критиків Кремля у своїй партії.

Серед демократів Україна втрачає Джин Шахін, яка очолювала групу щодо НАТО разом з Тіллісом, а також Діка Дурбіна. Він послідовно виступав за більші безпекові пакети для Києва і жорсткіші санкції проти Росії.

Хто з союзників може програти вибори

Під загрозою переобрання опинилася демократка Марсі Каптур, співголова Групи підтримки України в Палаті представників. Після зміни меж її виборчого округу вона потрапила в зону високого ризику.

Ризикує і другий співголова цієї групи, поміркований республіканець Браян Фіцпатрік. Він різко критикував нещодавню "дизельну угоду" Трампа з Путіним.

Під тиском також Майкл Тернер, голова Комітету з розвідки, який очолював двопартійні делегації конгресменів до Києва. Його округ в Огайо більше не вважають "безпечним" для республіканців, хоча невелику перевагу Тернер поки зберігає.