Помощь Украине, санкции и давление на Трампа: какие сценарии откроют выборы в Конгресс

Как пояснил директор Центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик, в случае, если демократы получат большинство в Палате представителей США, они смогут в определенной степени влиять на позицию Белого дома по войне, Украине и России.

В то же время внешняя политика остается в сфере полномочий президента США. Однако у Конгресса также есть инструменты, с помощью которых может влиять на решение администрации.

"Например, мы наверняка увидим слушания, расследование в соответствующих комитетах, вызов представителей администрации на такие мероприятия. Здесь точно будут собираться вопросы, имеющие отношение к Украине. В частности, о событиях последних недель, Starlink, передаче разведывательных данных, дизельном соглашении и т.д.", - отметил Дубовик.

Отдельным направлением может стать расследование экономических контактов окружения Трампа с Москвой. В то же время это не единственный способ, которым демократы смогут продвигать вопросы поддержки Украины.

Смогут ли демократы добиться новой помощи Украине

Палата представителей может вернуться к рассмотрению законопроектов о поддержке Украины.

"В принципе Палата уже проголосовала за законопроект поддержки Украины несколько месяцев назад, просто он не пошел дальше. Могут вернуться к нему, или положить начало новому, или даже переработать закон Грэма-Блюменталя с обязательными санкциями там и помощью Украине, хотя последнее вряд ли", - добавил Дубовик.

При этом не стоит ожидать, что победа демократов автоматически сменит позицию Трампа. По мнению Дубовика, президент вряд ли пересмотрит свой подход к этим вопросам. Демократы же могут активнее критиковать его и использовать тему Украины для политического давления.

Речь идет не обязательно о желании всех представителей Демократической партии помочь Украине. Часть из них может поднимать эти вопросы прежде всего как способ атаковать президента и его администрацию.

Кроме того, потенциально возможен "размен" демократами отдельных расследований против администрации Трампа на увеличение поддержки Украины. Такие договоренности не являются необычными для ситуации, когда Конгресс и Белый дом контролируют разные партии.

В то же время, Дубовик не считает, что представители крайнего левого крыла Демократической партии смогут существенно ослабить ее проукраинскую позицию. По его оценке, прогрессисты вряд ли захотят или будут иметь достаточно влияния, чтобы взорвать общий курс партии по отношению к Украине.

Что изменится, если демократы получат контроль над Сенатом

Другой возможный сценарий – демократы обретут большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате. В таком случае им будет проще продвигать собственные инициативы, в частности, касающиеся Украины.

Контроль над двумя палатами Конгресса даст партии больше возможностей для проведения законопроектов и реализации политических планов. Это может относиться как к дополнительной помощи Украине, так и другим вопросам, связанным с внешней политикой администрации Трампа.

Теоретически, такая конфигурация сил могла бы также облегчить процедуру объявления импичмента президенту. Однако, по словам Дубовика, пока нет признаков того, что демократы планируют использовать этот механизм.

"Если вдруг и Сенат получит большинство демократов, то им просто будет проще реализовывать свои цели, в том числе по всем этим вопросам, о которых я уже сказал. Например, проведение законопроектов и так далее. Сугубо теоретически это бы, пожалуй, облегчило определенным образом и объявление импичмента, но похоже, что демократы на этот раз".

Выборы в Конгресс США

Напомним, сегодня, 3 ноября, в США стартовали промежуточные выборы в Конгресс, по результатам которых определится, кто будет контролировать обе палаты за последние два года президентства Дональда Трампа.

В Белом доме уже ищут способы реализовывать программу Дональда Трампа в обход законодателей.

В то же время, в НАТО опасаются, что возможное поражение республиканцев может спровоцировать новые нападки президента США на Альянс, сокращение американского военного контингента в Европе и ограничение поддержки Украины.