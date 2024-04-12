Допомога Україні критично важлива: Білий дім відреагував на удар Путіна по енергетиці

"Удари по Україні за останні 24 години є ще одним жахливим нагадуванням про те, що потреби України є критично важливими", - сказала вона.

Як зазначила прес-секретар, удари по енергетичній мережі України показують, що "Володимир Путін продовжує намагатися зламати дух українського народу і занурити його у темряву. Росія завдала удару по найбільшій електростанції в Київській області, а також по енергооб'єктах у п'яти інших регіонах України".

Вона нагадала, що президент Володимир Зеленський, Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони "для захисту свого народу та критично важливої інфраструктури від російських ракет та дронів, що постачаються Іраном".

За її словами, Палата представників має вжити термінових заходів для ухвалення двопартійного додаткового законопроекту про національну безпеку, "щоб ми могли надіслати Україні більше засобів протиповітряної оборони".

Жан-П'єр в черговий раз закликала спікера Палати представників Майка Джонсона поставити питання на голосування, "бо ми знаємо, що ми отримаємо підтримку з боку республіканців та демократів".

Останній удар по енергетиці

У ніч на 11 квітня російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку на Україну. Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу, серед яких десятки ракет та 40 ударних БпЛА. Сили ППО знищили 57 повітряних цілей.

Зокрема, під час атаки російські військові повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області. За даними аналітиків, агресор застосував для атаки новітню крилату ракету Х-69.

З огляду на ситуацію США планують виділити майже 140 млн доларів на модернізацію ППО в Україні. При цьому Україна потребує 25 ЗРК Patriot для захисту міст від постійних російських обстрілів.

У лютому Сенат США ухвалив законопроект, у якому передбачено понад 60 млрд доларів для України. Така ініціатива досі не пройшла Палату представників. Головна причина полягає в тому, що речник Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на розгляд.