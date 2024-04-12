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Помощь Украине критически важна: Белый дом отреагировал на удар Путина по энергетике

Фото: Карин Жан-Пьер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Последние удары России по энергетике Украины показывают, насколько важна помощь США. Спикер Палаты представителей должен поставить вопрос на голосование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Удары по Украине за последние 24 часа являются еще одним ужасным напоминанием о том, что потребности Украины критически важны", - сказала она.

Как отметила пресс-секретарь, удары по энергетической сети Украины показывают, что "Владимир Путин продолжает пытаться сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму. Россия нанесла удар по крупнейшей электростанции в Киевской области, а также по энергообъектам в пяти других регионах Украины".

Она напомнила, что президент Владимир Зеленский, Украине нужно больше средств противовоздушной обороны "для защиты своего народа и критически важной инфраструктуры от российских ракет и дронов, поставляемых Ираном."

По ее словам, Палата представителей должна принять срочные меры действие по принятию двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности, "чтобы мы могли послать Украине больше средств противовоздушной обороны".

Жан-Пьер в очередной раз призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона поставить вопрос на голосование, "потому что мы знаем, что будет подавляющая поддержка со стороны республиканцев и демократов".

Последний удар по энергетике

В ночь на 11 апреля российские войска совершили комбинированную воздушную атаку на Украину. В целом враг применил 82 средства воздушного нападения, среди которых десятки ракет и 40 ударных БпЛА. Силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей.

В частности, во время атаки российские военные полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. По данным аналитиков, агрессор применил для атаки новейшую крылатую ракету Х-69.

Учитывая ситуацию, США планируют выделить почти 140 млн долларов на модернизацию ПВО в Украине. При этом Украина  нуждается в 25 ЗРК Patriot для защиты городов от постоянных российских обстрелов.

В феврале Сенат США принял законопроект, в котором предусмотрено более 60 млрд долларов для Украины. Такая инициатива все еще не прошла Палату представителей. Главная причина состоит в том, что спикер Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на рассмотрение.

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