Допомога Україні на 2,6 мільярда доларів. AP розкрило деталі нового військового пакету від США

США завершують розробку великого пакету військової допомоги Україні, об'єм якого може сягнути 2,6 мільярда доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Окрім цього, очікується, що
До слова, про черговий пакет буде оголошено за підсумками зустрічі на базі "Рамштайн" у Німеччині 20 січня. У ній візьмуть участь міністр оборони Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітетут начальників штабів США генерал Марк Міллі.
Нагадаємо, у Когресі США закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією.
Що відомо про нову американську зброю - детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна.
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