UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допомога Україні на 2,6 мільярда доларів. AP розкрило деталі нового військового пакету від США

Фото: ЗМІ розкрили деталі нового пакету військової допомоги Україні від США (flickr.com)
Автор: Олег Васьків

США завершують розробку великого пакету військової допомоги Україні, об'єм якого може сягнути 2,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Окрім цього, очікується, що

До слова, про черговий пакет буде оголошено за підсумками зустрічі на базі "Рамштайн" у Німеччині 20 січня. У ній візьмуть участь міністр оборони Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітетут начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Нагадаємо, у Когресі США закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією.

Що відомо про нову американську зброю - детальніше читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійна Росії проти України